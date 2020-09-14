بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، أمام الكيلو 180 محور الضبعة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون المركزي.

واستقبل المستشفى المركزي بوادي النطرون، "لوسيندا عصام سمير 5 سنوات، مريم سامح جرجس، ميادة نبيل عجبان 31 سنة، لافييرا عصام سمير ٣ سنوات، نيرفانا سامح جرجس 12 سنة، مي نبيل عجبان 37 سنة، عصام سمير عجبان 35 سنة"، جميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

وأوضح الكشف الأولي إصابتهم بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ويخضعون للعلاج بالمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.