الخشت: فرع الجامعة الدولي بالشيخ زايد سيعمل ببرامج مميزة عالميا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تحتفل بمرور 3 سنوات على نشر وثيقة التنوير، فضلا عن إطلاق مقرر التفكير النقدي وريادة الأعمال، مضيفا أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا في التحول الإلكتروني والتطوير والربمنة، قائلا: "البعض مازال يعيش في أوهام، ويجب أن تنكسر"، مضيفا أن الجامعة دشنت منظومة إلكترونية حديثة لتطبيق نظم التعليم الجديدة، واستطاعت أن تحقق الاستراتيجية الخاصة بها خلال 3 سنوات من حيث التحول إلى جامعة ذكية.

وأضاف الخشت، خلال إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020 بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات المختلفة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين، بالمؤتمر الصحفي، منذ قليل، أن خلال أسبوعين سيتم افتتاح الطوارئ خلال أسبوعين وفقا لأحدث كود طبي عالمي، فضلا عن أنه يجري العمل على الانتهاء من جامعة القاهرة الدولية، موضحا أنها ستكون أول جامعة عالميا تعمل ببرامج مميزة.

وتزينت قبة جامعة القاهرة بإعلام مصر احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما نظمت الجامعة صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عرضًا لأوركسترا وكورال الجامعة؛ أمام الباب الجمهوري بالحرم الجامعي.

وقدم فريق أوركسترا وكورال جامعة القاهرة، بقيادة الموسيقار مازن دراز، مجموعة من الأغاني الوطنية، من بينها أغنية "وطني حبيبي"، و"ياحبيبتي يامصر"، و"عاش اللي قال"، و"باسم الله.. الله أكبر"، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بأداء فريق الأوركسترا، في إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخرا لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.

وتبادل رئيس جامعة القاهرة والطلاب التهانئ بمناسبة العام الدراسي الجديد، والتقط العديد من الطلاب الصور السيلفي مع رئيس الجامعة.