إطلاق مبادرة "الجمال الأخضر" للحد من الآثار السلبية لمنتجات البلاستيك

اطلقت كل من وزارة البيئة المصرية ومؤسسة جارنيية مبادرة "الجمال الأخضر" بهدف تحقيق الاستدامة البيئية ، وذلك من خلال الحد من الآثار البيئية السلبية في كل مرحلة من مراحل إنتاج منتجات غارنييه في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على قطاعات تعبئة وتغليف البلاستيك بحلول 2025، حيث ستصبح جميع عمليات التعبئة خالية من المواد البلاستيكية الخام، مما يوفر 37,000 طن من البلاستيك كل عام وفي نفس العام، ستكون جميع العبوات إما قابلة لإعادة الاستخدام أو لإعادة التدوير أو للتسميد

وذكر بيان صحفي اليوم إنه بحلول عام 2022، سيتم استخدام المكونات النباتية والمتجددة بشكل مستدام.

وأضاف البيان أنه في عام 2025 ستكون 100% من المنتجات الجديدة ستتضمن تحيسن فى المواصفات البيئية المصانع والتصنيع 100٪ توفير مواقع صناعية محايدة الكربون من خلال الطاقة المتجددة، كما انه قد تم بالفعل تخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 72% .

وألمح البيان أن غارنييه ستتمكن من تمكين 800 مجتمع في مختلف أنحاء العالم كجزء من برنامج التضامن المجتمعي وذلك بحلول علم 2025

وأشار البيان إلى أن مبادرة Green Beauty تتضمن تقديم تقرير الاستدامة ليعكس التزامات نحو البيئة بالإضافة إلى ذلك تهدف مبادرة Green Beauty إلى مساعدة المستهلك على اتخاذ قرار أكثر استدامة عند الشراء بجانب توعية المستهلك حول مواضيع هامة مثل إعادة التدوير من خلال جميع مواقع التواصل الرقمي والاجتماعي.

يذكر أن وزارة البيئة كانت قد تبنت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة برنامج الأقتصاد الأخضر الموجه نحو تحقيق النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.