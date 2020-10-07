حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بحبه لتنظيم وقته، كما أنه لا يحب الكسل ويعشق النشاط، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية، أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. كن لطيفا مع الأهل والأحباب واعتمد اللباقة والدبلوماسية.. وحافظ على توازنك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.