ضبط 9 آلاف نسخة لكتب تعليمية بدون تفويض في شبرا الخيمة

ضبطت مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة مطبعة تقوم بطباعة الكتب الخاصة بالمعاهد العليا والجامعات بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 9200 كتاب داخل المطبعة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، تفيد بوجود مطبعة بدائرة القسم تقوم بطباعة كتب تعليمية خاصة بالمعاهد العليا والجامعات بدون تفويض بالطباعة أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة والإضرار بالمال العام.

تم إخطار اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وتم مداهمة المطبعة وضبط صاحبها وعثر بداخلها على 9200 كتاب مختلف الأنواع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط صاحب مطبعة في الخانكة لقيامه بطبع كراتين ووضع علامات تجارية بدون علم الشركات المنتجة، وتم التحفظ على صاحب المطبعة والمطبعة، وتولت النيابة التحقيق

وردت معلومات للعقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، تفيد وجود مطبعة كبيرة في مدينة الخانكة لطبع الكراتين، ووضع علامات تجارية مختلفة عليها دون تفويض من الشركات المنتجة.

تم عرض المعلومات على اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، وتم مداهمة المطبعة وتم ضبط صاحبها، وتبين أنها غير مرخصه وضبط بداخلها على 6 ماكينات طباعة والأدوات المستخدمة في الطباعة، وضبط 17 ألفا و900 مطبوعة كرتونية لعبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة ومقلدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.