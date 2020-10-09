وفاة طبيبين متأثرين بكورونا خلال 24 ساعة بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية

نعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، وفاة اثنين من الأطباء بمستشفى السنبلاوين العام متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد وهما كل من طبيب الباطنة، محمد العسيلي استشاري، وتبعه صباح اليوم الدكتور أيمن رمضان، استشاري الأشعة.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن العسيلي استشاري، هو استشاري أمراض باطنة بمستشفى السنبلاوين العام، والذي توفي بمستشفى صدر المنصورة، كما توفي الدكتور أيمن رمضان، أخصائي الأشعة، بمستشفى السنبلاوين العام بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم حجزه بمستشفى السنبلاوين العام وتدهورت حالته وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي منذ ثلاثة أيام وتوفي صباح اليوم.

وأضاف الشحات لـ"الوطن" أنه جرى ضم اسم الطبيبين، إلى قائمة الشرف لأطباء الواجب، ليصل عدد الأطباء بها إلى 37 طبيبا والتي تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وتضم "قائمة الشرف لأطباء الواجب" 32 طبيبا آخرين وهم: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.

والدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره.

والدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا، والدكتور علي المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، والدكتور عبد الوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي، والدكتور جميل عطاالله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر، والدكتور خيرى مسعد، استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقا الدكتور عبد العزيز بندق، استشاري باطنة ومدير عيادة في التأمين الصحي في المجزر بالمنصورة، و الدكتورة وجنات توفيق، رئيس قسم القلب بمستشفى المنصوره التخصصي "العام القديم". والدكتور أيمن حسين ناصف، استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور صالح العواد، مفتش مكتب الصحة باجا سابقا، و الدكتور محمد حسن عيسي، أخصائي القلب، والدكتور طارق عبد العزيز، مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد الغني استشاري الأنف والأذن ومدير مستشفي نبروه سابقا، والدكتور مصطفي السيد عبده أخصائي أمراض القلب الدكتور ذكي سعد السري مفتش صحة المنزلة الأسبق، والدكتور محمد نبيه، استشاري التخدير بمستشفى الجمالية المركزي، والدكتور محمد الديب استشاري بنك الدم" الدكتور السيد نصر، مدير مستشفي شبراهور السابق الدكتور محمد السعيد ، أخصائي الطوارئ بمستشفى دكرنس العام، والدكتور محمد الديب استشاري بنك الدم، والدكتور محمد جوده طبيب حر بميت غمر".