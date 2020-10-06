بالأسماء.. 35 مرشحا بالدائرة الأولى لانتخابات النواب بأسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، اليوم، الكشوف النهائية للمرشحين لخوض اللانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتى تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، ويتنافس فيها 35 مرشحا على مقعدين فردي.

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحين ورموزهم، حسب الكشوف التي أعلنتها محكمة أسوان، وهي كما يلي:

1- جلال أبو الحسن، مرشح عن حزب مستقبل وطن ، رمز القلم.

2- جابر أبو خليل، مرشح عن حزب مستقبل وطن ، رمز الكتاب.

3- أحمد يسن منصور، مرشح عن حزب الحرية، رمز الصقر.

4- عاشور العديسي، مستقل، رمز الأسد.

5- مدحت العبدلابي، مستقل، رمز التمساح.

6- أبو النصر أحمد فيصل، مرشح عن حزب الأحرار الإشتراكيين، رمز الكف.

7- أبو الحسن الصافي، مستقل، رمز الغزال.

8- أحمد عباس أوباما، مستقل، رمز العقرب.

9- كمال السلواوي، مرشح عن حزب العدل ، رمز الشعلة.

10- مجدي زكي الحجار، مرشح عن حزب صوت الشعب، رمز ساعد اليد.

11- فاطمة كريم، مستقلة، رمز كشاف إضاءة.

12- ثريا محمد " نوسة عبدون" ، مستقلة، رمز السفينة.

13- محمد عوض صالح، مستقل، رمز عنقود العنب.

14- محمد حمادي " المستر"، مستقل، رمز السد العالي.

15- منصور السلواوي، مرشح عن حزب النصر، رمز الفيل.

16- هاني يوسف، مستقل، رمز الشاكوش.

17- سعد محمد حمادة "عماد"، مرشح عن حزب أبناء مصر، رمز الأتوبيس.

18- عبدالعاطي أبو ترس، مستقل، رمز الترس.

19- كوثر شحات عبدالوهاب، مستقلة، رمز الفراشة.

20- حمادة سعيد، مستقل ، رمز المدفع.

21- محسن إش الله، مستقل، رمز المنبه.

22- جودت عبدالجبار، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

23- عبدالعزيز حسب الله ، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف.

24- وفاء عشري، مستقلة ، رمز الميكروفون.

25- محمد جلال، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الكأس.

26- عبدالعزيز العزايزي، مستقل ، رمز التليفزيون.

27- داليا سامي، مستقلة، رمز بندقية صيد.

28- أنور العمدة حمد، مستقل، رمز طائرة هليكوبتر.

29- محمد فؤاد الشريف،مستقل، رمز الديك.

30- محمد القباحي، مستقل، رمز السهم.

31- كريمة بكار، مرشحة عن حزب النصر، رمز غصن الزيتون.

32- رضا هريدي، مستقل، رمز الشمعة.

33- محمد الصحفي، مرشح عن حزب مصر المستقبل، رمز الرديو.

34- هلال الدندراوي، مرشح عن حزب التجمع الوطني التقدمي، رمز المفتاح.

35- أحمد صالح، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز الجرار الزراعي.