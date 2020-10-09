فحص 3534 طفلا للكشف المبكر عن الإعاقة السمعية بجنوب سيناء

أطلقت محافظة جنوب سيناء لمبادرة السمعيات، ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، للكشف وعلاج فيروس سي، والأمراض الغير سارية، والكشف المبكر عن أمراض السمنة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الفرق الطبية بقطاع الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة، أجرت الفحص طبي الشامل على ٣٥٤٣ طفل من الأطفال حديثي الولادة، بهدف الكشف المبكر للإعاقة السمعية، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بجنوب سيناء .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المبادرة ستواصل عملها بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة، وذلك لتوقيع الفحص الطبي للأطفال حديثي الولادة للكشف المبكر للإعاقة السمعية وعلاج ضعف وفقدان السمع .