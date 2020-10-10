حظك اليوم السبت 10-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | السبت 10 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الأسد
يتميز مولود برج الأسد بكونه شخصية تسعى إلى أن تكون في المقدمة بشكل دائم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني عشر ما يجعل اليوم غير مناسب للحديث والإعلان عن خططك.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي
عطارد في وضع معاكس وعليك أن تهتم بمشاعر الطرف الآخر وحاول أن تتعامل بمثالية.
ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.