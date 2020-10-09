حسام حسني: الطب سينتصر على الاقتصاد إذا تعارضا في أزمة كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه إذا اختلف الاقتصاد والطب فسينتصر الطب، وذلك في إطار أزمة انتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى أن صحة المصريين أولوية لكل القيادات السياسية في مصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "ولا يجب ان نجعل الناس يشعرون بأن بعض القرارات تؤخذ لأن الاقتصاد هو ما يحكمها، وما يحكم هذه القرارات هو الحالة الصحية وأعداد الإصابات والانتشار الوبائي داخل جمهورية مصر العربية".

وتابع: "مهما كان صوت الاقتصاديين عالٍ، فصوت الأطباء والعلماء سيكون أعلى، ومصلحة المصريين سيكون صوتها أعلى، ولدينا تخوف من دخول الشتاء، لأن الفيروسات تنشط في الشتاء نتيجة لتغيرات الجو الحادة المسببة لنقص المناعة حيث يحدث فيها نوع من الضعف والبرجلة".