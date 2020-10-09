عضو لجنة أبحاث كورونا بلندن: أتوقع موجة ثانية في مصر خلال شهرين

قال الدكتور محمد إمام، عضو لجنة أبحاث فيروس كورونا المستجد في الكلية الملكية بلندن، إن العالم كله كان متخوفا من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنهم لديهم مشكلة بصفة عامة في المسشفيات في فترة الشتاء، بسبب الإنفلونزا الموسمية، وفترة أمراض الجهاز التنفسي، حيث تضاعفت أعداد المحتجزين في المستشفيات.

وأشار إمام، إلى أن مصر لديها أفضلية وهي انتشار المرض فيها بعد أوروبا بحوالي شهرين، لافتا إلى أن بريطانيا دخلت في موجة ثانية حاليا، وبالتالي فإنه يتوقع موجة ثانية في مصر خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف "إمام"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن عدد الحالات المحجوزة في المستشفيات في إنجلترا واسكتلندا، تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أنهم يحاولون الاستفادة مما حدث في الموجة الأولى، ولا يوجد اتجاه للغلق الكامل، والاتجاه الغالب هو تطبيق السجل الطبي الإلكتروني، وأن يحمل المواطنون تطبيقا على الهواتف الذكية لمعرفة ومتابعة الحالات.

وأردف، عضو لجنة أبحاث فيروس كورونا المستجد في الكلية الملكية بلندن، أن كل شخص يجب عليه أن يفكر في غيره، وأنه إذا كان حاملا للمرض، ولا يوجد لديه أعراض قد يعدي الآخرين، موجها نصيحة إلى المواطنين باستخدام اليد الشمال في التعاملات اليومية، باعتبار أن اليد اليمنى هي التي يضعها الإنسان على وجهه، ويمسح بها وجهه، بالإضافة إلى ضرورة استخدام الكمامات.