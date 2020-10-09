أستاذ بهارفارد يكشف عن فرص ذهبية أتاحتها كورونا: بينها التوعية

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بمستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية، إنه يجب أن يتعايش العالم مع الوضع الراهن الذي يشهد أزمة انتشار جائحة كورونا، سواء بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من قطاعات الحياة.

وأضاف "حمدي" خلال تصريحات عبر "سكايب"، ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الإجراءات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في التعليم، هي طريقة التعليم الهجين، لتبادل ذهاب الطلاب إلى المؤسسات العلمية.

وتابع: "كورونا وفر فرصتين ذهبيتين لن يتكررا مرة أخرى، الأولى هي التوعية الصحية، وهي مهمة للغاية، حيث تأكدنا من أهمية التباعد الاجتماعي، ويجب أن نضغط في اتجاه التوعية الصحية للوقاية من مختلف الأمراض المزمنة والأمراض الحادة".

وأردف "حمدي"، أن الفرصة الأخرى هي التعليم "أون لاين"، يجب أن يستفيد الطلاب وأولياء الأمور منها، باعتبار أن التكنولوجيا هي طريق المستقبل، وهو ما سيؤدي إلى تعويض جزء كبير من الخسائر التي تعرض لها العالم خلال الفترة المقبلة.

وشدد أستاذ السكري بمستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية، على أهمية تطبيق الإجراءات بصرامة، والاستفادة من الفرص المتاحة والتعايش الكامل مع الوضع.