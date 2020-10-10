سكينة سلامة توقف أنشطتها الانتخابية حدادا على وفاة سامية زين العابدين

نعت الدكتورة سكينة عبدالسلام سلامة، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب هاني محمد سليمان، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين رئيس القسم العسكري ومدير تحرير جريدة المساء، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجة المرحوم الشهيد البطل اللواء أركان حرب عادل رجائي.

وأعربت "عبدالسلام"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، عن خالص عزائها باسم أسرة الشهيد هاني سليمان وباسم أسر الشهداء بمحافظة الشرقية، مؤكدة أن الفقيدة الراحلة كانت مثالًا في الوطنية والصبر والإخلاص وأنهم كانوا يستلهموا منها معاني التضحية وحب الوطن.

وفي سياق متصل أعلنت "سلامة"، والتي تخوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بشرق الدلتا، عن توقف كل الفاعليات الانتخابية والاجتماعات التنظيمية لمدة 3 أيام حدادًا على روح الفقيدة.

وشُيِّع أمس، جثمان الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، من مستشفى حميات ألماظة، بعد وفاتها بفيروس كورونا، وتم دفنها بمقابر الغفير مع زوجها الشهيد عادل رجائي.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، مؤكدا أن الراحلة كانت من خيرة الزملاء الذين عملوا في الصحافة سنوات عديدة، وتحملت في صبر وجلد آلام رحيل زوجها الشهيد عادل رجائي.