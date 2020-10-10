افتتاح مشروعات تنموية بوسط سيناء احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

استعدت مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء لافتتاح محطة تحلية الآبار، والتي تعمل بسعة 300 م 3 يوميا بقرية بغداد، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية الصناعية، وافتتاح 35 بيت بدوي وتسليم العقود لأصحابها.

وفي مدينة نخل بوسط سيناء، يفتتح المحافظ محطة مياه صدر الحيطان، ومحطة مياه قرية الريد، ومقر البنك الأهلي المصري الجديد، بالإضافة إلى افتتاح 35 بيت بدوي وتسليم أصحابها العقود.

يأتى ذلك في إطار التنمية المستدامة التي تقوم بها الحكومة على جميع المستويات بشمال ووسط سيناء، حيث تم افتتاح محطة مياه في العريش ورافع أبوصقل وعدة ميادين، بالإضافة إلى عدة مشروعات أخرى في قرية الروضة ببئر العبد، وفتتاح مدرسة وحديقة ومحطة مياه في مدينة الشيخ زويد.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، افتتح أمس عددا من المشروعات التنموية بمدينة العريش، من بينها مسجد وتأهيل عمارات المساعيد، بجانب توزيع عقود الوحدات السكنية على المنقولين.

وأضاف، أنه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح بعمارات السبيل بالعريش بنظام الاستضافة، مقابل سداد مبلغ 100 جنيها شهريا، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.

وأعلن المحافظ عن تخصيص الوحدات السكنية بنسبة 60% للمتقدمين من رفح و40 % للمتقدمين من الشيخ زويد، مضيفًا أنه تم تخصيص 1152 وحدة سكنية بواقع 768 وحدة لأهالي رفح "منها 18 وحدة للحالات الإنسانية" و384 وحدة لأهالى الشيخ زويد "منها 24 وحدة للحالات الإنسانية.