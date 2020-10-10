تحصين 35 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجنوب سيناء

أعلنت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، أن إجمالي عدد الحيوانات التي تم تحصينها خلال الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بلغ أكثر من 35 ألف رأس.

وقالت مدير عام الطب البيطري في تصريح لها اليوم السبت، إنه تم خلال الملة ترقيم الحيوانات، وإعطائها الطعوم ضد عدد من الأمراض التي تصيب الماشية والأغنام.

وأوضحت، أنه تم تنفيذ الحملة بالقرى والوديان التابعة لمدن شرم الشيخ، طور سيناء، نويبع، رأس سدر، تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم، من خلال حملات مرورية على المزارع ومناطق الثروة الحيوانية بهذه المناطق.

وأكدت "الجوهري"، أن الحملة نجحت في تحصين 18143 حيوان ضد الحمى القلاعية، بواقع 16493أغنام و ماعز، و 1049 جمل، و601 بقرة، وتحصين 1724 حيوان ضد حمى الوادي المتصدع بإجمالي 35685 حيوان.