مميزات "الزر الضاغط" بالعداد مسبق الدفع: الاستهلاك التراكمي وأقصى حمل

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن المستهلك يستطيع الحصول على عدد من البيانات تظهر على شاشة العداد مسبوق الدفع باستخدام الزر الضاغط، مثل: "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات/ ساعة، وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات واستهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا، والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت"، وإظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

العداد يعمل بنظام مُحكَم

وأشار المصدر إلى أن العداد مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، وهو بذلك يحقق عدالة استخدام، لأنه في نظام العداد القديم يتم المحاسبة بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى، أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي مُحكم بالوقت والتاريخ، لافتًا إلى أن كل شريحة بكمية معينة من الكيلو وات عند استهلاكها وتتنقل لشريحة أعلى حتى أول الشهر وعودتك للشريحة الأولى مرة أخرى.

الخطوات المتبعة للتعاقد على تركيب عداد مسبوق الدفع:

- إحضار صورة البطاقة الشخصية وصورة من عقد ملكية العقار أو المبنى.

- تقديم طلب تركيب العداد لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العميل ودفع الرسوم.

- شحن كارت بقيمة 100 جنيه للحصول على كمية من الكيلو وات.

- يوضع كارت الشحن في الفتحة الخاصة به في العداد لقراءة قيمة وكمية الشحن وتسجيلها.

- يجب الانتظار قليلاً حتى تنطفئ لمبة الإنذار وتظهر رسالة "كارت مقبول" ثم يسحب الكارت من العداد.

- إعادة شحن الكارت قبل نفاد الرصيد المتبقي.

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع:

- تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاد الرصيد.

- تتم محاسبة المشترك طبقًا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- تتميز غرف العدادات الذكية "مسبوقة الدفع" بجودة عالية.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت واستهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات/ ساعة وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات واستهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، وإظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- يقضي على مشاكل الفواتير المبالغ فيها.

- يُعد العداد الكودي مركز تحكم بالمنزل حيث يستطيع المستهلك تخفيف الأحمال بمنزله.

- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.