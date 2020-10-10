طقس الغد مائل للحرارة وأمطار خفيفة والعظمي بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حركة الرياح غدا

وعن حركة الرياح فتكون معتدلة علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وخاصة على خليج السويس والبحر الأحمر، مع توقع سقوط أمطار خفيفة 30% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 30 22

الإسكندرية 28 21

وادى النطرون 30 22

طنطا 30 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 27 21

السلوم 28 20

سيوة 30 19

بورسعيد 29 24

دمياط 28 24

الزقازيق 30 23

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 28 23

رفح 29 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 17

نويبع 34 26

طابا 30 22

كاترين 33 16

الطور 36 23

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 33 22

بنى سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 35 22

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 25