محافظ الشرقية يتابع مشروعات للصرف بـ685 مليون جنيه بأولاد صقر

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، نسب تنفيد أعمال إنشاء 6 مشروعات للصرف الصحي، يجري تنفيذها بمركز ومدينة أولاد صقر، بتكلفة مالية بلغت 685 مليونا و600 ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات، طبقاً للجدول الزمني المحدد، لتسهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه يجري تنفيذ 94 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و116 مليون جنيه، تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة، خاصةً بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ومن جانبه، صرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه يجري تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 685 مليونا و600 ألف جنيه بمركز ومدينة أولاد صقر، تشمل إنشاء مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع "صادق - درويش"، بتكلفة مالية 196 مليونا و500 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع "كفر الشوافين"، بتكلفة 87 مليونا و590 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع "منشأة ناصر - السادات"، بتكلفة 63 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي "بني منصور"، بتكلفة 200 مليون و500 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي "سعادة والدرديري"، بتكلفة 76 مليون و900 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي "أبو عوينات"، بتكلفة 61 مليونا و100 ألف جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم، حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة المياه أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بقرية "حمادة "، بتكلفة 84 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بقرية "زور أبو الليل"، بتكلفة 102 مليون و774 ألف جنيه، وذلك لخدمة أهالي القريتين والقرى المجاورة لهما، مشيراً إلى أن نسب تنفيذ الأعمال وصلت إلى 100%، وتجري أعمال التسليم الإبتدائي.