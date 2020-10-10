جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بمستشفى شبين القناطر المركزي

فاجأ محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، فريق عمل مستشفى شبين القناطر المركزي بتواجده بينهم اليوم السبت، لمتابعة سير العمل في المستشفى، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والأشعة المقطعية والمعامل وغرف الإقامة، وأجنحة الرعاية المتوسطة والمركزية، وقسم غسيل الكلى، بالإضافة إلى غرف الكشف في العيادات الخارجية، كما التقى عدداً من أعضاء الفريق الطبي، للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى، والتأكيد على الالتزام بأقصى درجات الانضباط في العمل.

واستمع "الهجان"، خلال الزيارة، التي رافقه فيها كل من نائب المحافظ، الدكتور سمير حماد، ورئيس مركز ومدينة شبين القناطر، اللواء خالد المحمدي، بالإضافة إلى متدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، إلى مشاكل عدد من المواطنين والمرضى، وووجه بضرورة العمل على حلها فوراً، والاطمئنان على سير الخدمات المقدمة من العاملين بالمستشفى.

وخلال الجولة، تابع محافظ القليوبية أعمال التطوير والرصف التي يجري تنفيذها بطريق شبين القناطر، مروراً بـ"عرب العليقات"، حتى ترعة السلام بمدينة الخانكة، بطول 7 كيلومترات، والذي تشرف على تنفذه شركة المقاولون العرب، وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لها.

كما قاد محافظ القليوبية، اليوم السبت، حملة مكبرة لتطهير الطريق الدائري من كافة الإشغالات، سواء أسفل أو أعلى الطريق، في نطاق مدن قليوب والخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، وتم إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري بالمحافظات التي يمر من خلالها.

كما أكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير البديل الملائم لهم.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة "مسطرد"، حيث تابع أعمال الرصف، وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة، وتحديد أماكن الخدمات، ووجه "الهجان"، خلال الجولة، بتوسعة حرم الطريق، لتسهيل الحركة المرورية، مشدداً على ضرورة زيادة المعدات بالموقع، لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظراً لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.