رئيس التحرير

محمود مسلم

بالصور.. سيدات أشمون يستقبلن مرشحة القائمة الوطنيه بالورود

كتب:

إبراهيم الديهي
11:32 م | السبت 10 أكتوبر 2020
جانب من لقاء سيدات أشمون بالمرشحه

جانب من لقاء سيدات أشمون بالمرشحه

استقبل عدد من أهالي مركز أشمون الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة والمرشح عن القائمة الوطنية، من أجل مصر، لانتخابات مجلس النواب عن محافظة المنوفية اليوم، بالورود أثناء لقاء بعدد من سيدات أشمون وعدد من العاملين بالقطاع الصحي.

وعرض عدد من العاملين في القطاع الطبي بأشمون، عدد من الإنجازات التي نفذتها الدكتوره هناء سرور، في مستشفى أشمون والوحدات الصحية، وقت أن كانت وكيلا لوزارة الصحة والخدمات التي استمرت بعد رحيلها عن المحافظة، كما تم عرض مساعدتها للدولة، في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة هناء سرور المرشحة عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن بالغ سعادتها عن تواجدها بين أهلها من أبناء مركز أشمون، مشيرة إلى أنها تعلم كل شيء عن مشكلات ومطالب أهالى أشمون، وستسعى جاهدة لتنفيذ طموحاتهم.

كما شاركت مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة المنوفية، في خطوبة شاب وفتاه أثناء تواجهدها في مركز أشمون، ولقي تواجدها ترحيبا كبيرا من المواطنين، اللذيت التقطوا معها الصور الشخصية ومع العروسين.

 

وشملت قائمة المرشحين على القائمة في محافظة المنوفية، كلا من سامر محمد التلاوي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، وفخري عبدالله طايل أمين لجنة العلاقات بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وأحمد محمد الخشن عضو مجلي النواب الحالي، ومحمد وفيق عزت، وعباس عصمت السادات، وأحمد بهاء شلبي.

كما شملت القائمة الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة، وشيرين القشاش عضو مجلس النواب الحالي، والدكتورة شيرين طايل، والدكتورة غادة قنديل، وسلمي مراد، ومها ابو سالم، وحنان بشار عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية.

اقرأ المزيد:

محافظ المنوفية: تلقينا 170 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

محافظ المنوفية: " أنا مش مقصر معاكم في حاجة ... بتضايق لما ألاقى كشاف كهرباء مطفئ "

النيابة تسلم فتاة المنوفية لأهلها.. وتعهد بحسن المعاملة والرعاية

مصدر أمني: فتاة المنوفية رتبت مع صديقها قبل الهرب.. وهاتفها كشف مكانها

أمن القليوبية يكشف تفاصيل العثور على فتاة المنوفية الهاربة

صديق فتاة المنوفية: "أعرفها من 7 شهور وكنت بعالجها نفسيا وكنا هنتجوز"

عاجل.. القبض على صديق "فتاة المنوفية"

عاجل.. عودة فتاة المنوفية المتغيبة: كانت مع حبيبها في القناطر

"محي الدين" يبدأ حملتة الانتخابية في المنوفية ويطلب دعم شباب أشمون

مؤتمرات ولقاءات ومسيرات ليلية لمرشحي مجلس النواب في المنوفية