بالصور.. سيدات أشمون يستقبلن مرشحة القائمة الوطنيه بالورود

استقبل عدد من أهالي مركز أشمون الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة والمرشح عن القائمة الوطنية، من أجل مصر، لانتخابات مجلس النواب عن محافظة المنوفية اليوم، بالورود أثناء لقاء بعدد من سيدات أشمون وعدد من العاملين بالقطاع الصحي.

وعرض عدد من العاملين في القطاع الطبي بأشمون، عدد من الإنجازات التي نفذتها الدكتوره هناء سرور، في مستشفى أشمون والوحدات الصحية، وقت أن كانت وكيلا لوزارة الصحة والخدمات التي استمرت بعد رحيلها عن المحافظة، كما تم عرض مساعدتها للدولة، في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة هناء سرور المرشحة عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن بالغ سعادتها عن تواجدها بين أهلها من أبناء مركز أشمون، مشيرة إلى أنها تعلم كل شيء عن مشكلات ومطالب أهالى أشمون، وستسعى جاهدة لتنفيذ طموحاتهم.

كما شاركت مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة المنوفية، في خطوبة شاب وفتاه أثناء تواجهدها في مركز أشمون، ولقي تواجدها ترحيبا كبيرا من المواطنين، اللذيت التقطوا معها الصور الشخصية ومع العروسين.

وشملت قائمة المرشحين على القائمة في محافظة المنوفية، كلا من سامر محمد التلاوي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، وفخري عبدالله طايل أمين لجنة العلاقات بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وأحمد محمد الخشن عضو مجلي النواب الحالي، ومحمد وفيق عزت، وعباس عصمت السادات، وأحمد بهاء شلبي.

كما شملت القائمة الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة، وشيرين القشاش عضو مجلس النواب الحالي، والدكتورة شيرين طايل، والدكتورة غادة قنديل، وسلمي مراد، ومها ابو سالم، وحنان بشار عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية.