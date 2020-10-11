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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:06 ص | الأحد 11 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يعرف مولود برج العقرب بقدرته الكبيرة على التعبير عن مشاعره بطرق مختلفة ومبتكرة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر اليوم على عدوانيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

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