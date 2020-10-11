ريم تكشف أكاذيب "عبدالله الشريف": شخصية غير سوية.. مصاب بمرض الشهرة

كشفت فتاة تُدعى "ريم"، تفاصيل علاقتها بالإخواني الهارب عبدالله الشريف وخداعه لها، مؤكدة أنها اتصدمت صدمة عمرها مما فعله الأخير بها، "أنا بحاول أعيش يا عمرو، وحاولت أوصل قصتي للناس، والناس في الأول افتكروني مزقوقة من مصر، وأني مصرية ومغيرة صوتي، عشان أظهر وكأني معايا جنسية أخرى".

واستنكرت "ريم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "Mbc مصر"، التشكيك في روايتها: "بيقولوا أني مصرية ومغيره صوتي، هو مش فيه بصمة صوت؟ وبعدين لو أنا مش حصل معايا الكلام ده، هعرف التفاصيل دي ازاي، اللي محدش يعرفها سوى أنا واسرتي والمقربين مني فقط؟".

وأوضحت أن البعض يُصدق عبدالله الشريف، كونه يظهر أمام الفيديو، ويعطيهم أحساس جميل بكلامه، "بيحسسهم احساس حلو قدام نفسهم، بس هو يزداد ثراء وهما يزدادوا فقرا، قصتي معاه انعكاس لشخصيته، يعطيك الوش الحلو"، موضحة أنها تحاول التحدث باللغة الأقرب للمصرية، كي يفهمها المواطنين، لكنها ليست مصرية، بل مواطنة لإحدى الدول الخليجية.

وتابعت: "عبدالله الشريف يعطيك الوجه الحلو في الفيديوهات، وعندما تتعامل معاه تشوف الوجه الآخر، قصتي لا تتجزأ معاه، مش قصة عاطفية، ده قصة واحد كان بيدور على مصلحته، شخصية غير سوية مريضة، عندها إحساس بالشهرة".