"ريم" تفضح عبدالله الشريف: خايف القطريين يغدروا بيه زي والد تميم

كشفت فتاة تُدعى "ريم"، تفاصيل دخول الإخواني الهارب عبدالله الشريف، حجرة الفندق الذي تقطن فيه في الدوحة، فذكرت أنهما كانا اتفقا على الجلوس والحجز في فندق ميلينيوم الدوحة، فذكرت أنها حجزت إحدى الغرف بمفردها، ثم صعد إليها في الفندق، وفي أول لقاء بينهما قامت بإعطاء المفتاح الثاني للغرفة كي يتمكن من الدخول بكل سهولة.

وأضافت "ريم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، علىى شاشة "mbc مصر"، أنه كان يأتي إليها في أوقات مبكرة من اليوم، "كان بييجي الصبح بدري"، وكان يحكي لها بعض الأسرار، فذكر لها أنه يجهز مشروع أو شركة ميديا كبيرة، ولكنها لم تفهم التفاصيل، وكان يحكي لها ويقول لها إنه يخبرها أولا قبل أن يخبر زوجته، موضحة في الوقت ذاته أن الشريف كان يقطن في الفندق ذاته ولكن لا تعرف سبب ذلك.

وأشارت إلى أن الهارب عبد الله الشريف ليس لديه أي عزيز أو غالٍ، وكان يحكي معها أنه أثناء سفره وجد نفسه فقط في الطائرة وليس هناك أي راكب آخر، "لاقى الطائرة كلها فاضية، قالي كنت خايف ليكون خطفوني ويغدروا بيا زي ما عملوا مع والد الأمير الحالي عندما غدر الأمير الحالي بوالده وازاي تآمروا عليه وخطفوه".

وتابعت: "عبدالله الشريف كان حاسس أنه قاعد مع حبيبته عشان كده كان بيحكي لي على كل شيء، كان يقولي مثلا تفاصيل شغله وأنه بيصور الفيديو يوم الأربعاء في أربع ساعات ويقعد طول اليوم الأربعاء والخميس يمنتجه، والفيديو اللي مدته 20 دقيقة بيكلفه 20 ألف دولار، ويقعد يفرجني على الفيديوهات بتاعته ويقولي شايفة أنا قد إيه حلو".

وواصلت: "لا عنده عزيز ولا غالي ويبيع أي حد عشان مصلحته، ما عنده مبدأ، ما عنده فرق بين الحلال والحلال، يعمل أي شيء والناس تصدق، كان يقولي المصريين فاكرني مسنود، عشان كده بيخافوا مني".