عمرو أديب: فيه مرشحين مدفعوش مليم في الدعاية لكن ليهم شعبية واحترام

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب على المواطن ألا يسمح بأن يلعب المال السياسي دورًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف "أديب" خلال حلقة السبت، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "لو مرشح معاه فلوس هيجيب 400 واحد مثلًا، لكن لو المرشح التاني نزل بأتباعه اللي مقتنعين به محدش هيقف قدامهم مهما منافسه صرف".

وتابع: "شوفنا نماذج لناس مصرفتش مليم في الدائرة بتاعتهم، وهناك دوائر قائمة على العائلات، والمرشح ممدش إيده في جيبه، لكن الناس عارفين إنه ابن المنطقة وإنه يحظى بالمحبة والاحترام ومش عيب إنك تبقى داخل المجلس من خلال عائلة".

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجري في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجري الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجري الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجري الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.