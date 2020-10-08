3 مرشحين لـ"التجمع" في 3 دوائر انتخابية بأسوان

أعلن مسئولو حزب التجمع الوطني التقدمي بأسوان، خوضهم انتخابات مجلس النواب بالمحافظة في 3 دوائر انتخابية.

وشهدت الكشوف النهائية لخوض الانتخابات البرلمانية كل من: "هلال أحمد الدندراوى، والشهرة "هلال الدندراوى" نائب رئيس حزب التجمع بالدائرة الأولى أسوان، وتشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، والمرشح الثاني حسن محمد أحمد عبدالكريم، الشهير بـ (حسن هيصا) في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، والدكتورعبد الغفار الضیفي عبدالباسط، الشهير بـ"عبدالغفار أبوعشري" بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو.

يذكر أن الحزب تأسس عام 1976، وارتبط اسمه بالنوبة، ومثل حزب التجمع النائب السابق مختار جمعة لدورتين متتاليتين ابتداءً من دورة عام 1990/1995 حين تم انتخابه لأول مرة عضواً فى مجلس الشعب عن دائرة كوم أمبو ونصر النوبة معًا، وأعلن من خلالها النائب مختار جمعة انحيازه للطبقات الكادحة والمهمشين وحقوق النوبين في تملك الأرض والمسكن المجاني، تقديرا للتضحيات التي قدمها أهل النوبة لبناء خزان أسوان وبناء السد العالي، من خلال تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة العاجلة، مما اكسبه شعبية جارفة ساهمت في نجاحه لدورة أخرى.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة ابو سمبل السياحية، قسمي أول وثان أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، ويتنافس فيها 35 مرشحا على مقعدين فردي.

كما يتنافس 14 مرشحا في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم امبو على مقعد فردي، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 28 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، ليبلغ إجمالي المرشحين 90 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية ونشرت الكشوف في مكان بارز بمجمع محاكم أسوان بكورنيش النيل بمدينة أسوان.