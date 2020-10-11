تخفيض إضافي بأسعار التصالح في المناطق المتاخمة للمدن ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، على تخفيض سعر المتر في التصالح على مخالفات البناء، بالمناطق المتاخمة والقريبة من المدن، بحيث يتم زيادة نسبة التخفيض من 25% إلى 40%، على ألا تقل قيمة التصالح عن 50 جنيهاً للمتر، المنصوص عليها بقرار رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المجلس التنفيذي أن هذه التخفيضات الإضافية تأتي في إطار حرص المحافظة على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بتلك المناطق، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي بالمحافظة، اليوم الاحد، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020 / 2021.

وفي سياق متصل، أكد محافظ بني سويف أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها، حتى اليوم، وصل إلى 97 ألف و471 طلباً، وأن جملة ما تم تحصيله من عوائد بلغ 356 مليون و438 ألف جنيه، مشيراً إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، لتلقي طلبات المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.

وأكد "غنيم" على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، التي تم تشكليها برئاسته، مشيراً إلى أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها.

كما أكد أن هذا الملف يُعد أولوية للدولة، حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططاً بشكل مناسب، تتوافر له كل الخدمات، ضمن خطة تنموية شاملة، في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.