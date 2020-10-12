بريد الوطن.. من أجمل ما قرأت

أجمل ما فى الرجل الرجولة، أجمل ما فى المرأة الغيرة، أجمل ما فى الطفل البراءة، أجمل ما فى الليل الهدوء، أجمل ما فى البحر الجبروت، أقوى لغات العالم الصمت، أبلغ لغات العالم الدمع، الإفراط فى اللين ضعف، الإفراط فى الحذر وسواس، الإفراط فى الضحك خفة، الإفراط فى الراحة خمول، الإفراط فى المال تبذير، أفضل الانتقام هو الغفران، أصعب كلمة هى الكمال، أحلى كلمة هى السلام، آخر كلمة هى الموت، أعظم كنز هو الفضيلة، أشد عذاب هو الضمير، الحب الأجمل هو حب الأم، والحب الدائم هو حب الله، الرجوع للحق خير من التمادى فى الباطل، فإذا ركبت قطاراً بالخطأ حاول النزول فى أقرب محطة، فكلما زادت المسافة بينك وبين الحق زادت التكلفة، الصمت متعة فى زمن الثرثرة، إن كنت تشعر بالألم فأنت حى، وإن كنت تشعر بآلام الآخرين فأنت إنسان، الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتل، لا يمكن أن يحدث سلام بين شخصين كل منهما يعتقد أن الله ساخط على الآخر، إن أسوأ ما تقدمه لأستاذك أن تظل تلميذاً إلى الأبد، وأخيراً نحن نعيش فى زمن إن سمعوا عنك خيراً أخفوه، وإن سمعوا عنك شراً أذاعوه، وإن لم يسمعوا عنك شيئاً اخترعوه.

سامح لطفى هابيل

محامٍ بالنقض – أبوتيج

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