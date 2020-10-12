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محمود مسلم

بريد الوطن.. من قال؟

كتب:

بريد الوطن
10:09 ص | الإثنين 12 أكتوبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

من قال إن الأنثى ضعيفة؟!

فهذه الأرض أنثى، هذه السماء أنثى

والسماء هى الدواء الوحيد لمقابلتها!

هى وحدها الدواء!

من قال إن الرجُل ضعيف؟!

فالوطن رجلٌ والأرضُ أنثى فالوطن هو الحب

والأرضُ هى القصيدة!

الروح أنثى والقلب رجلٌ أو ذكر!

حقاً يا لهُ من مزيج!!

ينثر أفكارى فى عوالم خفية غير مرئية!

ويدس فيها الأمل ويحشو زواياها!

يدس فىّ وفيكم، فى الأرض والإنسان

فى الزرع فى الغيث

مطلع فجر

وقصيدة بقلم أنثى

 

                                                                       ريم جابر

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