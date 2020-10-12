بريد الوطن.. من قال؟

من قال إن الأنثى ضعيفة؟!

فهذه الأرض أنثى، هذه السماء أنثى

والسماء هى الدواء الوحيد لمقابلتها!

هى وحدها الدواء!

من قال إن الرجُل ضعيف؟!

فالوطن رجلٌ والأرضُ أنثى فالوطن هو الحب

والأرضُ هى القصيدة!

الروح أنثى والقلب رجلٌ أو ذكر!

حقاً يا لهُ من مزيج!!

ينثر أفكارى فى عوالم خفية غير مرئية!

ويدس فيها الأمل ويحشو زواياها!

يدس فىّ وفيكم، فى الأرض والإنسان

فى الزرع فى الغيث

مطلع فجر

وقصيدة بقلم أنثى

ريم جابر

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