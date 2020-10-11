باحث جماعات متطرفة: قطر عراب الصفقات مع الإرهابيين في أفريقيا وأوروبا

قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن الولايات المتحدة تستخدم جماعات العنف والتمرد، ونجحت في ذلك من أجل تحقيق مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الارتباط بين أمريكا وجماعة الإخوان الإرهابيين بدأ منذ عام 2005، فأمريكا دعمت الجماعة للوصول إلى الحكم، وهذا ما أكدته الوثائق المسربة للبريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية "extra news"، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، زارت قناة الجزيرة في قطر عام 2010، والتقت بمدير شبكات الجزيرة وضاح خنفر، لأن قطر عراب الصفقات مع الجماعات الإرهابية، في أفريقيا وأوروبا، موضحًا أن قطر هي وكيل الولايات المتحدة في المنطقة.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة إلى أن الدوحة تُعد الجسر الذي تعبر منه خلال إلى الجماعات الإرهابية، فقطر تستضيف قيادات طالبان لإجراء محادثات سلام بين الحركة والولايات المتحدة وكذلك تستضيف قطر قيادات الإخوان الهاربين وبعض من منفذي تفجيرات برج التجارة العالمي في الولايات المتحدة عام 2011.

يأتي هذا بعد أن فضح بريد إلكتروني مسرّب عن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، ارتباط الوزيرة الوثيق بقناة "الجزيرة"، ومحاولة استغلالها في نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط، وجاء هذا بعد رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في استخدام هيلاري جهاز خادم خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الرسائل، أن كلينتون طلبت من قطر تمويل ثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.