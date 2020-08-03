منير أديب: تنظيم الإخوان أصبح مشلولا وأجهزة الأمن نجحت في تعقبه

قال منير أديب، خبير بشؤون الإرهاب الدولي، إن التنظيمات الدينية المتطرفة تعتمد في التجنيد على اللعب بعقول من تريد انضمامهم إليها.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن أدوات هذه التنظيمات ما تزال فاعلة وذات تأثير حتى هذه اللحظة.

وتابع، أن هذه التنظيمات تعتمد على تزييف الوقائع ويستخدمونها لكي يؤثروا على ضحاياهم داخل أو خارج المجتمع، مشيرًا إلى أن المواجهة الأمنية والعسكرية ضد تنظيم الإخوان الإرهابي كانت فاعلة وأدت إلى تفكيكه.

وأردف، أن تنظيم الإخوان أصبح مشلولا وغير قادر على الحركة ولا يستطيع تنفيذ أي عمليات إرهابية، لافتًا إلى أن أجهزة الأمن نجحت في رد وتعقب هذا التنظيم.

وشدد، على أهمية مواجهة التنظيم فكريًا ودحض الأفكار المؤسسة للتنظيم لقطع الطريق عن أمرائه والتأثير في قطاعات واسعة من المجتمع.