عمرو أديب يسخر من الجزيرة بسبب رسائل كلينتون: "الواي فاي عندهم واقع"

علق الإعلامي عمرو أديب، على رسائل البريد الإلكتروني التي أماطت وزارة الخارجية الأمريكية اللثام عنها، التي تخص الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون، إبان فترة حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكشفت الرسائل عن مواقف متقلبة للإدارة الأمريكية، بشأن دعم حلفاءها في المنطقة، وخطط مشبوهة تدعم الفوضى، وحركات الإسلامي السياسي.

وقال أديب خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، إن هذا الأمر كان معروفًا، لكن هذه الرسائل تعتبر دليلًا تاريخيًا على حدوثه: "كان عندنا دلائل لكن مش مستندات وورق او دليل رسمي".

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى انزعاجه بشأن عدم ظهور رسائل كلينتون حتى الآن، وسط أحاديث لوجود بريد إلكتروني غير رسمي لكلينتون، حيث انتقد مايك بومبيو وزير الخارجية بسبب عدم ظهورها.

وتابع: "لا أسيء لثورة يناير، لكني أتحدث عن إيميلات هيلاري كلينتون، فالحكم على التاريخ ليس في يد عمرو أديب، والرئيس أكد أنه لا يشكك في النوايا الحسنة للمشاركين في ثورة يناير".

وأردف: "الغريب أن قناة الجزيرة القطرية لا تشير هذا الأمر، يبدو أن الواي فاي عندهم واقع بالرغم من ظهور هذه الرسائل، والهدف النهائي من هذه الرسائل إثبات وجود علاقة بين هيلاري كلينتون وروسيا للفوز بالانتخابات الرئاسية ضد ترامب قبل 4 سنوات".