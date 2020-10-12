فحص 84 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعاف السمع بالشرقية

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، أن الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع، قامت بفحص 84 ألفاً و477 طفلاً، بمختلف الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

وقال الدكتور "مسعود"، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم الاثنين، إن المبادرة تستهدف فحص الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى 28 يوماً، من خلال الأجهزة السمعية، للكشف المبكر عن أي حالات قد تعاني من ضعف السمع، بناءً على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية يجري العمل بها من خلال 150 مركزاً طبياً ووحدة صحية، تتبع 19 إدارة صحية على مستوى المحافظة، بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار إلى أنه يتم فحص الأطفال بجهاز الانبعاث الصوتي، وفي حالة عدم اجتياز الفحص، يتم إعادة فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثانية، يتم إحالة الطفل إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الحاجة لإجراء عملية جراحية، مثل "زراعة القوقعة"، يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.