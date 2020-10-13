بريد الوطن.. عن الكائن الإخواني

هو (هى) كائن سمج لزج له ملامح لا تخطئها العين وربما تتطابق جيناتهم جميعاً معاً، تطابقاً يفرز كائناً بملامح شيخ وقلب شيطان رجيم، إذا حدثته فأنت أمام إمام ورع، يحدثك بالمتن والآية والإسناد، يجعلك فى جلسة خشوع، وإذا خرج من رداء الشيخ وعاد إلى طبيعته، فهو هو إبليس الرجيم الذى أخرج آدم من الجنة، وهو من ضل وأضل، وهذا الكائن ليس وحيداً، ولكنه يستطيع أن يغوى أتباعه و«دلاديله»، هذا «الدلدول» هو أخطر من الكائن الإخوانى الأم، لأنه ينفذ توجيهات هذا الكائن بلا فكر ولا روية، لأنه يريد المقابل لما يمكن أن يؤديه، والمصيبة والكارثة أن الكائن ودلاديله كانوا موجودين فى كل هيئة ومصلحة خدمية، يؤدون أقذر الأدوار تنفيذاً لـ«إسكربت» يتم تلقينهم إياه بطريقة ابتدعها مرشدهم الأعلى المدعو حسن البنا، وعلى مر الأعوام أصبح نهجاً لهم ودستوراً، وهو إثارة عاطفة البسطاء الذين أوقعهم قدرهم فى مواجهة فكر هذا الكائن الذى يستطيع أن يلعب على حاجة الناس ومشاكلهم ليدفعهم لاتجاه مسار معادٍ للوطن، ولأن هذا الكائن هو السوس الذى ينخر فى قلب هذا الوطن فلا يمكن أن تتعامل الدولة بتـلك الرومانسية مع هؤلاء القتلة الذين يسهمون، سواء بالمال أو بالكلمة، فى قتل أولادنا كل يوم وتخريب مؤسسات الوطن.

محمد الطرابيلى

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