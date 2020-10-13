بريد الوطن.. حباً في الرسول
كتب:
بريد الوطن
09:56 ص | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
القلب فيك يا رسول الله ذائب
القلب فيك يا رسول الله ذائب
وحنينى إليك شاهد ودليل
ما فى القلب إلاك عالقاً
بعد الله ساكن ومقيم
كلما مر اسمك بخاطرى
بدأ الدمع على وجنتى يسيل
أنت الحبيب والخليل الحاضر
إن ارتحلت فالفؤاد إليك يميل
أرتجى منك دعوة
تزيح هماً فى الفؤاد ثقيل
وشربة على الحوض
من يديك الكريمتين للألم تزيل
أسماء عبدالخالق
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