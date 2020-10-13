بريد الوطن.. حباً في الرسول

القلب فيك يا رسول الله ذائب

وحنينى إليك شاهد ودليل

ما فى القلب إلاك عالقاً

بعد الله ساكن ومقيم

كلما مر اسمك بخاطرى

بدأ الدمع على وجنتى يسيل

أنت الحبيب والخليل الحاضر

إن ارتحلت فالفؤاد إليك يميل

أرتجى منك دعوة

تزيح هماً فى الفؤاد ثقيل

وشربة على الحوض

من يديك الكريمتين للألم تزيل

أسماء عبدالخالق

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com