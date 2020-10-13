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محمود مسلم

بريد الوطن.. حباً في الرسول

كتب:

بريد الوطن
09:56 ص | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
القلب فيك يا رسول الله ذائب

القلب فيك يا رسول الله ذائب

 القلب فيك يا رسول الله ذائب

وحنينى إليك شاهد ودليل

ما فى القلب إلاك عالقاً

بعد الله ساكن ومقيم

كلما مر اسمك بخاطرى

بدأ الدمع على وجنتى يسيل

أنت الحبيب والخليل الحاضر

إن ارتحلت فالفؤاد إليك يميل

أرتجى منك دعوة

تزيح هماً فى الفؤاد ثقيل

وشربة على الحوض

من يديك الكريمتين للألم تزيل

                                                                                        أسماء عبدالخالق 

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