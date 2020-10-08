عمال مطار القاهرة يستقبلون 210 رحلات.. ونائب الوزير يتفقد "مبنى 2"

واصل العاملون بمطار القاهرة الدولي، اليوم، استقبال المسافرين للتيسير عليهم خلال إنهاء إجراءات السفر والوصول، ومتوقع وصول وسفر 25654 من رواد المطار قادمين ومغادرين على متن 210 رحلات طيران دولية.

وكشفت مصادر مطلعة في المطار، عن أنّ رحلات السفر تبلغ 108 تقل على متنها 13364 مسافرا من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن تقلع إلى عدد من العواصم، بينها نيويورك وفرانكفورت وباريس، ولندن وموسكو، ومسقط وتورنتو، ولاجوس وجوهانسبرج، وروما وأمستردام، والدمام وإنجمينا، وميلانو وأثينا، وفيينا وأسطنبول، وأديس أبابا، وجده، ودبى والشارقه، والرياض وأبوظبي، وجده، المدينة المنورة، وأكرا، أبوجا، بغداد، البحرين.

ويستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 102 رحلة تقل على متنها 12390 مسافرا قادمين من عدة وجهات دولية متعددة.

الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران يتفقد صالات السفر والوصول

في غضون ذلك، تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، يرافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشؤون الأمن، ومجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء العملاء، والاطمئنان على تطبيق الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولي.

وبدأت الجولة بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية، كما تفقد مناع صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب (2) ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة.

الجولات المستمرة لمتابعة الإجراءات المقدمة للعملاء

تأتي الجولات المستمرة لمتابعة الإجراءات المقدمة للعملاء وقياس مستوى الخدمات، في ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنّها ستسيّر اليوم الخميس 50 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، أكرا، لاجوس، أبوچا، موسكو، بغداد، مسقط، جوهانسبرج، القصيم، المدينة المنورة، إضافة إلى 3 رحلات لدبي وجدة، ورحلتين إلى الدمام وأبو ظبي والرياض وإسطنبول وبيروت، و9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى الغردقة، و3 رحلات إلى شرم الشيخ ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع الرحلات نحو 5800 مسافر من جنسيات مختلفة.