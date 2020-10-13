عمرو أديب عن وثائق كلينتون: مصر كانت مخترقة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أكثر ما يهم الداخل الأمريكي في التسريبات التي أفرجت عنها وزارة الخارجية بشأن محادثات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، هو وجود علاقة بين كلينتون وروسيا.

وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر": "مستنيين الزغلول الكبير وهي التسريبات اللي ممكن تثبت أن هناك علاقة بين هيلاري كلينتون وروسيا، عشان تبقى خبطة للحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الرئاسية".

وتابع أديب: "نحن في انتظار تسريبات أخرى ترعاها الإدارة الأمريكية، لكن ما احتوته الرسائل الإلكترونية المفرج عنها كان الجميع على علم بها، وممكن يتعمل بيها كتاب".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب حول ما تضمنته التسريبات بشأن مصر: "البلد كانت مخترقة ومفتوحة تماما، وكانت في ناس شغالة على الأرض، محدش واقف عند فكرة المعلومات دي جابوها منين، كان عندهم ناس شغالة على الأرض، وعلى فكرة كان عندهم ضباط زي الفل، لأن نقلهم للمعلومة كان دقيق وتوقعهم لكل حاجة حصلت، وده مش إعجاب، دي مصيبة، لأنهم اتكلموا بمصادر موثوقة من الإخوان.. البلد كانت مخربقة".

وقبل 3 أسابيع فقط من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، كشف بريد إلكتروني مفرج عنه من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ارتباطها الوثيق بقناة الجزيرة القطرية الناطقة بالإنجليزية، عبر رسائل مع توني بورمان، المدير العام لقناة الجزيرة الإنجليزية.

وجاء في الرسائل المفرج عنها، إن هيلاري كلينتون علقت على الملاحظة المتعلقة بالمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جوردون دوجويد، الذي أجرت معه القناة القطرية، مقابلة في المطار، وتم بثه عبر العديد من نشرات الأخبار خلال المساء.

وأشارت هيلاري في ردها على البريد الإلكتروني المرسل من توني، إلى أنها "محبطة" من الإشارات إلى المنطقة الخضراء في بغداد، والجنود وحمل السلاح، مشيرة إلى أنها وجدت التقرير غير مرضٍ بالنسبة لها.