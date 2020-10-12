عمرو أديب: الملك عبدالله وقف قدام العالم عشان مصر بعد ثورة 30 يونيو

تناول الإعلامي عمرو أديب، الوثائق التي كشفت عنها وزارة الخارجية الأمريكية لهيلاري كلينتون الوزيرة السابقة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بالتحليل، مشيرًا إلى أنها أبرزت دور المملكة العربية والعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وسعود الفيصل وزير الخارجية الأسبق.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "الاتنين وقفوا قدام الأمريكان وكل الدنيا بعد ثورة يونيو، عشان محدش يقرب لمصر".

وأضاف، أن وزير الخارجية السعودي، إبان ثورة يونيو قال خلال مراسلاته مع كلينتون، إنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تحترم قرار الشعب المصري، بالتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية: "أمريكا كانت فاكرة إن السعودية ممكن تتخلى عن مصر".

وحول الأزمة البحرينية، قال أديب: "تحدثت كلينتون إلى عادل الجبير، وقالت له إن المملكة إذا ساعدت البحرين فإنها ستعرض علاقتها بواشنطن إلى أزمة، ما دفع الجبير إلى أن يقول لها إن قواتنا على الجسر وسوف تدخل اليوم".

وواصل: "دي مش حاجات مضروبة، هي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، وفيها كمية وثائق مذهلة محدش لاحق يقراها".

وأردف، أن هيلاري زارت قناة "الجزيرة" في مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر، والتقت بعد ذلك مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو من ذات العام: "عملوا لها عشاء كبير، وكانت تقود المسألة، ودخلت في كل تفاصيل المحطة، وكانت تشرف بنفسها على مشروعات الإخوان الإعلامية".