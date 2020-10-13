"Nomadland" للمخرجة كلوي تشاو يفتتح مهرجان Denver السينمائي

أعلن مهرجان "Denver " السينمائي عن عرض فيلم Nomadland للمخرجة كلوي تشاو، في افتتاح دورته الـ 43 والتي ستقام يوم 22 من الشهر الجاري، بولاية كولورادو بأمريكا.

سيقام المهرجان افتراضيًا "أون لاين" بسبب "كورونا"، ولكن سيتخلله بعض عروض الأفلام من خلال سينما السيارات، وقالت مديرة المهرجان بريتا إريكسون: "لا يمكنني التفكير في طريقة أفضل وأكثر ملاءمة لتجربة مشاهدة الأفلام من خلال السيارة، وسط المناظر الجميلة".

كتبت مخرجة الفيلم كلوي تشاو، السيناريو الخاص به، وهو المأخوذ من كتاب لـ جيسيكا برودر، والفيلم من بطولة فرانسيس مكدورماند، جاي دي فورست، وباتريشيا جرير. ويحكي عن امرأة في الستينيات من عمرها، تذهب في رحلة إلى غرب أمريكا.

عرض "Nomadland" لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي في 11 سبتمبر، وفاز بالأسد الذهبي، كما عرض في مهرجان تورنتو وسانسابيستان السينمائي، كما تم اختياره كفيلم الافتتاح من قبل مهرجان ميدلبورج السينمائي الذي يقام في ولاية فرجينيا بأمريكا.

ومخرجة الفيلم كلوي تشاو ولدت في 31 مارس 1982 في الصين، وعُرض فيلمها الطويل الأول، Songs My Brothers Taught Me عام 2015، لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي.

ونال فيلمها الطويل الثاني The Rider عام 2017، استحسان النقاد وحصل على العديد من الجوائز.

وقبل عام 2015، قدمت "كلوي" 4 أفلام قصيرة، أولها Post عام 2008، ثم The Atlas Mountains عام 2009، وبعدها أخرجت فيلم Daughters عام 2010، ثم الفيلم القصير Benachin عام 2011.

وجرى الإعلان عن إخراجها فيلم The Eternals، والذي ستؤدي بطولته أنجلينا جولي، وسلمى حايك.. ومن المقرر عرضه في 21 فبراير 2021.

وترشحت "كلوي" لعدد من الجوائز عن الأفلام التي أخرجتها، وحصدت بعضها، بينها أفضل مخرج عن فيلم Songs My Brothers Taught Me المقدمة من مهرجان الفيلم الهندي الأمريكي عام 2015.

وحصدت جائزة أثينا الذهبية من مهرجان أثينا السينمائي الدولي، عام 2017، عن إخراجها فيلم The Rider، وفي نفس العام حصدت جائزة C.I.C.A.E. من مهرجان كان السينمائي.

كما حصدت جائزة أفضل مخرج من مهرجان دبلن السينمائي الدولي، عام 2018 عن إخراجها فيلم The Rider، بالإضافة إلى عدد آخر من التكريمات والجوائز