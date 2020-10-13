القبلية تسيطر عليها.. 20 مرشحا بإسنا أكثر دوائر الأقصر كثافة انتخابية

تعتبر الدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر ومقرها مركز إسنا من أكثر الدوائر اشتعالا خلال انتخابات مجلس النواب، حيث تعتمد الدائرة على القبلية والعائلات ورصيد المرشح وعائلته لدى الناخبين، كما أن بها عائلات تمكنت من الاحتفاظ بمقعد في مجلس النواب لدورات عديدة بمرشحين مختلفين من أبناء العائلة، وبلغ عدد المرشحين على المقعدين المخصصين بالدائرة في الانتخابات القادمة 20 مرشحًا ومرشحة.

والمرشحون هم: خالد عبدالمنعم، رمز الكتاب، الشاذلي البحيري، رمز الحصان، علاء إمام راجح، رمز الأسد، أبو طالب الحمصاني، رمز التمساح، باهي أمين مسعود، رمز الغزال، محمد أبو الغيط محمد عبدالجليل، رمز الفيل، أدهم محمد عبدالوهاب، رمز المنبه، محمود محمد الحفني سلطان، رمز المدفع، حسن سيد محمود، رمز صقر، عبدالوهاب صلاح ماهر، رمز كف، أبو الوفا عبده عبد النور، رمز الأتوبيس، حمادة عبد العزيز محمد، رمز طائرة هليكوبتر، محمد فتحي محمد، رمز سهم، عمر عبدالستار محمد، رمز السد العالي، محمد يلطان عبدالمحسن، رمز بندقية صيد، عبدالحكيم سليم، رمز ساعة يد، عبدالرازق زنط، رمز عنقود عنب، محمد بدري عبدالفتاح، رمز هدهد، محمد النوبي عامر، رمز الصاروخ، إبراهيم صبري محمد، رمز ميكروفون.

العائلات والقبائل بدائرة إسنا لعبت دورًا حاسما في انتخابات مجلس الشيوخ، في ضوء النظام الانتخابي الحالي الذي خصص 2 مقعد للمرشحين الفردين للمحافظة، وكلما كانت الدوائر ضيقة لعبت العائلات دورًا كبيرًا في حسم النتيجة.

وشهدت الدائرة هذه الدورة ترشح النائب عبد الرازق الزنط، وهو عضو حالي بمجلس النواب عن دورة 2015، كما شهدت عودة ترشح محمد النوبي عامر، وشهرته تقادم العمدة للانتخابات بعد خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتأتي عودة ترشحه بناءًا على رغبات الأهالي بالدائرة الذين يثقون في قدرته على خدمتهم.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة. وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى: الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى: الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى:

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النخهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.