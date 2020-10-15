"التضامن": صرف 48 مليون جنيه زيادة لـ409 آلاف مسن بـ"كرامة" اليوم

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات (كرامة) "100 جنيه"، وذلك بدءً من اليوم الخميس، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ48 مليون جنيه.

ولفتت "القباج"، إلى أن الدعم سيزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، ولذلك لمدة شهر واحد فقط ومرة واحدة وهو شهر أكتوبر.

الزيادة ستضاف اليوم

وأشارت "القباج" إنَّ من يحصل على هذه الزيادة هم من مستفيدي دعم كرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيجري إضافتها اليوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر، مشيرة إلى أنها قررت زيادة الدعم، في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت أن القيادة السياسية تهدف إلى دعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على جميع أشكال الدعم، التي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عددا من الموانع لصرف معاش كرامة، منها ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)، إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة)، ملكية رؤوس مواشى للتجارة (ثلاثة أو أكثر)، العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني)، العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون إشتراك تأميني)، بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد، امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)، الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته، الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج) ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.