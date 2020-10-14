"هسفرك".. ضبط شخص لاتهامه بالاستيلاء على 105 آلاف جنيه من سائق بالغربية

نجحت مباحث الأموال العامة بطنطا، اليوم، في ضبط شخص متهم بالنصب؛ لقيامه بالاستيلاء على 105 آلاف جنيه، من سائق بمركز قطور بمحافظة الغربية، بدعوى قدرته على تسهيل سفره للعمل بإحدى الدول العربية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا من "سائق"، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، يفيد بنصب أحد الأشخاص والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله؛ بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية، وأوضحت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة.

وأكدت التحريات، قيام شخص حاصل على دبلوم صناعي، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط احتيالي في النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 105000 جنيه، من الشاكي؛ بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع نجل شقيقته (يعمل حاليا بالخارج - له معلومات جنائية)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.