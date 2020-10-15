16 خدمة تقدمها المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء وأنت في البيت

تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 16 خدمة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين بشكل إلكتروني ومميكن دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وعبر الإنترنت ضمن خطة التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة بالسعي إلى رقمنة، الخدمات التي تقدم للمواطنين للتسهيل عليهم والتى الوزارة رسمياً فى ألاول من شهر يوليو الماضي.

خدمات المنصة

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء والدعم الفنى.

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودى"

-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت.

شروط تركيب العداد الكودى

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.