قرينة الرئيس تكرم الفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية

تحدثت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال كلمتها بمعرض تراثنا، عن الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لقدرتها على توفير فرص عمل ومصدر دخل للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية لها قدرة متميزة على العمل في جميع المجالات، لكن يظهر إبداعها وتطورها في الحرف اليدوية والتراثية وهو الحال في جميع محافظات وقرى مصر.

كما توجهت قرينة الرئيس بالتهنئة للفائزين بجائزة الأفضل في المشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر، مضيفة أن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية.

كما توجهت بالشكر للعارضين في نسخة هذا العام، وسجلت إعجابها بما قدموه من منتجات تعكس الهوية الوطنية والتراث الثقافي والحضاري لمصر، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى المزيد من النجاح والتوسع في الأعمال خلال الدورات القادمة من المعرض.

وشددت قرينة الرئيس على أن الدولة ستواصل سعيها الدائم لتقديم كافة أوجة الدعم لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الدعم الموجة لسيدات مصر، لما لهم من الدور الفعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي.