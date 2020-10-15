"فيديو كليب" للترويج لمرشح مستقبل وطن بالمنوفية

تداول عدد من أنصار أيمن معاذ وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمرشح عن حزب مستقبل وطن عن دائرة سرس الليان منوف السادات، بمحافظة المنوفية، فيديو كليب لدعم المرشح في الانتخابات البرلمانية.

وتضمن مطلع الفيديو كليب الكلمات المؤيدة للمرشح: "رمز الكتاب.. رقم واحد.. رمز الكتاب.. مش اي واحد، ابن الاصول.. أصل المفعول، وابن المنشية أرض الأصول". وتضمنت الأغنية أيضاً دعم المرشح والتعريف برمزه الإنتخابي ومكان نشأته وإقامته وحبه لقريته.

وتشهد دائرة منوف سرس الليان منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال، بعد اتساع نطاق الدائرة بعد تعديل الدوائر الإنتخابية وتوسعتها، يأتي هذا مع تحرك المرشحين وأنصارهم في جميع أنحاء الدائرة خاصة بالمناطق الشعبية مثل قري مركز منوف والتي بها كتلة تصويتيه كبيرة للحصول على تأييد المواطنين .

ويتنافس في الدائرة، 26 مرشحا بينهم 7 مرشحين عن أحزاب مستقبل وطن، والمصري الديمقراطي الإجتماعي، والحرية، وصوت الشعب، ومصر القومي، ومن أبرز المرشحين، أيمن معاذ عضو مجلس النواب الحالي مرشحا عن حزب مستقبل وطن، وأحمد أبو زيد عن حزب مستقبل وطن رمز القلم، وأسامة شرشر عضو مجلس النواب الحالي، ومنير الجنزوري مساعد رئيس أحد البنوك المصرية . وتستعرض "الوطن" أسماء مرشحي الدائرة من واقع كشوفات الناخبين، حيث ترشح كلا من، أيمن معاذ مستقبل وطن رمز الكتاب، أحمد أبو زيد مستقبل وطن رمز القلم، أسامة شرشر مستقل رمز ساعة اليد، أحمد رشاد خالد مستقل رمز الأسد، أشرف صبحي عبد المطلب مستقل رمز الصقر، محمود ريش مستقل رمز الحصان، الأمير عبد القوي الجزار مستقل رمز المدفع، محمد فوزي مصيلحي مستقل رمز الأتوبيس . كما شملت قائمة الكشوفات الإنتخابية كلا من، إبراهيم الميهي مستقل رمز الكف، وعلاء أحمد عبد السلام حزب الحرية رمز الشمس، وأحمد السيد حسن مستقل رمز التمساح، ومحمد توفيق عرفة مستقل بندقية الصيد، والسيد محمود الشامي مستقل رمز سفينة، وعادل عبد الغفار منصور مستقل رمز المشط، وطارق فوزي مدين مستقل رمز نهضة مصر، ومحمد رشدي عمر رمز العقرب، وهيام بلال سليمان رمز السد العالي، وجعفر الصادق جعفر علي رمز الفراشة . وشهدت الكشوفات تواجد، السيد محمد السيد حبيب رمز المنزل، ومحمد فتحي عبد الشافي مستقل دراجة نارية، وجمعة عبد المغيث عبد الحليم مستقل رمز الجرس، وأحمد محمد الفيشاوي مستقل رمز شمعة، وعبد الحكم عبد الله شاهين مستقل رمز عنقود العنب، وأيمن سمير حماد حزب مصر القومي رمز برج الحمام، ومنير إبراهيم الجنزوري مستقل رمز التليفزيون، ومحمد مصطفى فارس مستقل رمز الميكروفون .