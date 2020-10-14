مرشحة الموز تهاجم منتقديها: "بعضهم مرتزقة"

بثت وفاء صلاح الدين المرشحة المثيرة للجدل في محافظة المنوفية، فيديو على صفحتها، قالت فيه: إنها ستتوجه لمقابلة محافظ المنوفية، والقيادات الأمنية في مديرية أمن المنوفية، لتقديم شكوى رسمية، في من يشهر بها على صفحات التواصل الاجتماعي، والصحف التي تتناول أحاديث عنها بدون الرجوع لها.

وقالت المرشحة المثيرة للجدل: "مش هينفع أقول فيه تأثير عليا، بس اللى صدر من الناس، وخصوصا بعض الشخصيات المرتزقة، ولم اعلن أسماءهم حفاظا على سمعة أسرهم حاليا، انا متجهة لمحافظ المنوفية والقيادات الأمنية، هطلب أنى اقابلهم لأن بطاقتي محل إقامتها المنوفية، ولازم أرجع للجهات المسؤولة ببلدي".

وتعد وفاء صلاح الدين، أكثر مرشحات مجلس النواب، إثارة للجدل، وكان أول المواقف المثيرة للجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثها عن "الزوجة الثانية"، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت محل انظار الجميع، نظرا لموقفها الذي أثار موجة من التعليقات المتباينة.

وكانت المفاجأة بعد ذلك، بإعلانها الترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم عاصمة المنوفية.

"وفاء صلاح الدين"، أثارت الجدل في العديد من المواقف والتي كان من بينها حملها لرمزها الانتخابي "الموز" في إحدى جلسات التصوير، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي ردت عليهم، بأنها لم تفعل شيئا غريبا، لأن الموز رمزها الانتخابي.