طبيب يقرر توليد السيدات الفقيرات مجاناً: فداء لنجاة ابني من حادث

أكتر من 35 عاماً قضاها الدكتور سعيد عقل، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الحامول المركزى، طبيباً للنساء، طوال هذه السنوات قدم مبادرات كثيرة لعلاج السيدات غير القادرات، لكن مؤخراً أطلق مبادرة جديدة من نوعها، وهى توليد جميع السيدات مجاناً لمدة عام بعدما نجا نجله من حادث أليم.

«ابنى نجا من حادث راح ضحيته صديقه، فقررت إطلاق مبادرة لله كنوع من أنواع الفداء لنجاته، ماكنش ينفع أعمل ده وصديق نجلى مات فى نفس الحادث، فقررت أعمل مبادرة لتوليد جميع السيدات لعام كامل مجاناً والأولوية للطوارئ وللحالات الحرجة».

مشهد مأساوى هز الطبيب الذى يبلغ من العمر 59 عاماً، حينما ظهرت سيدة وهى تمسك بزجاجة مياه فى يديها، محاولة إنقاذ نجله من الحادث، جعله يبحث عنها ويقرر إطلاق المبادرة المجانية للسيدات: «شوفت مشهد هزنى، لقيت سيدة بسيطة ماسكة زجاجة مياه فى يديها بجانب الحادث، وبعد ما ابنى فاق قال لى كان فيه ست بسيطة حاولت تفوّقنى بالمياه، ولما فوقت من فقدان الوعى لقيتنى نايم على رجليها قبل الإسعاف ما تنقلنا للمستشفى، علشان كده قررت أدور عليها، وقلت باعتبارى طبيب نساء وتوليد هعمل مبادرة للسيدات، هنولدهم مجاناً وهمّا فقط هيتحملوا تكاليف علاج المستشفى الخاص ولو فى المستشفى المركزى هيولدوا مجاناً، ما لقتش أحسن من الطريقة دى بعد ربنا ما نجّى ابنى».

الطبيب أكد أن المبادرة لمدة عام، وأنه يدرس استمرارها طوال حياته: «بفكر أخليها طول حياتى، يمكن ربنا عمل كده لأنه عاوز يقربنى منه، وكمان صدقة على روح صديق ابنى المتوفى أمام عينه، ودى أقل حاجة نقدمها للناس، هولد 5 حالات يومياً ما عدا الخميس والجمعة».