تجديد حبس عاطل وسائق لسرقتهما خزينة بداخلها 174 ألف جنيه من محل بالدقي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي حبس عاطل وسائق 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة خزينة أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الدقي عمل أحدهما، وبداخلها 174 ألف جنيه.

وتمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير المباحث الجنائية، تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة، أثناء المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة، من ضبط شخصين، ويحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم، ويشرعا فى وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكى يقودها شخص أخر، وتبين أنهما عامل بأحد المحال التجارية بدائرة القسم، وعاطل، ومُقيمان بمحافظة المنيا، وسائق مُقيم بالقليوبية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خصوصا فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة والسرقة بالإكراه.

واعترف المتهم الرئيسي، أمام هانى شعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هانى الحسيني رئيس مباحث الدقى، أنه علم بوجود مبالغ مالية بخزينة المحل عمله فقام باصطناع نسخة من مفتاح المحل، واتفق مع المتهم الثانى واستغلا غلق المحل، وقاما بسرقة الخزينة من داخله، ثم قاما باستدعاء سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات.

وبمواجهة السائق أمام الرائد حسام العباسى معاون المباحث، نفى علمه بالواقعة، وقرر بحضوره بناءً على طلب أحد الأشخاص لتوصيله عبر التطبيق، وبفتح الخزينة بمعرفة مدير المحل تبين احتوائها على مبلغ مالى قدره 174 ألف جنيه، واتهما صاحب المحل بالسرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وبالعرض علي قاضي المعارضات جدد حبسهما 15 يوما.