فتح باب التقديم للوظائف الإشرافية الشاغرة بتعليم جنوب سيناء

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات، الخاصة بتلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف الإشرافية، التي أعلنت عنها المديرية، من خلال المسابقة العامة رقم (1) لسنة 2020، لشغل عدد من الوظائف الإشرافية، في نطاق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن بدء تلقي الطلبات، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار "عقل" إلى أنه سيجري تلقي طلبات الراغبين لمدة 15 يومًا، حتى الأربعاء الموافق 28 أكتوبر.

جدير الذكر، أن هذه الوظائف الإشرافية، تتضمن: "مدير إدارة تعليمية بإدارة دهب، ووكيل إدارة تعليمية بإدارة طور سيناء ورأس سدر، وموجهين عام مادة أو نشاط، وموجهين أول مادة أو نشاط، وموجهين مادة أو نشاط، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة رسمية، ورسمية لغات".

كما تضمن الوظائف: "موجه عام للتربية الفنية، و15موجه أول مادة بمواد (فيزياء، أحياء، كيمياء، جغرافيا، رياض أطفال، فرنساوي، تربية زراعية، اقتصاد منزلي، تربية موسيقية، مجال صناعي، حاسب آلي، مكتبات، مواد زراعية، كهرباء علمي، موجه تربية فنية)".

كما تشمل الوظائف: "30 موجه مادة أو نشاط بالتعليم الابتدائي، بينهم 2 لغة عربية، و5 رياضيات، و3 علوم، و5 تربية فنية، و4 تربية زراعية، و2 مجال صناعي، و4 حاسب آلي، و4 اقتصاد منزلي، و1 رياض أطفال".

بالإضافة إلى: "37 موجه مادة أو نشاط للتعليم الإعدادي بعدد 3 لغة العربية، و6 لغة إنجليزية، و2 رياضيات، و7 علوم، و3 حاسب آلي، و3 تربية فنية، و1 تربية موسيقية، و5 اقتصاد منزلي، و3 مجال صناعي، و5 تربية زراعية، و11 موجه مادة أو نشاط للتعليم الثانوي، بعدد موجه للغة الفرنسية، و2 جيولوجيا، و1 أحياء، و1 كيمياء، و6 مواد الفلسفية، و1 موجه مادة أو نشاط تنسيق الخدمات والأنشطة بعدد 7 تربية اجتماعية، و3 مكتبات، و1 تربية رياضية، و1 تربية نفسية، و3 صحافة وإعلام، وموجه مادة أو نشاط بالتعليم الفني، وعدد 1 موجه مواد تجارية".