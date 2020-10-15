شروط وإجراءات الاستفادة من معاش "كرامة" بعد زيادته

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخمس، صرف منحة 100 جنيه لمستحقي برنامج المساعدات "كرامة" لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، حيث أُقرت المنحة في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأكدت الوزارة أنَّ عدد مستحقي المنحة من برنامج "كرامة" يقترب من 409 آلاف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 48 مليون جنيه.

وترصد "الوطن" شروط الاشتراك بالبرنامج، كالتالي:

1- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.

2- تقديم كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، إضافة إلى صور إيصالات استهلاك الكهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

3- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا، أو من صاحب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل، على أن يُثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو أن يكون من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

وحددت الوزارة إجراءات الاشتراك بالبرنامج في هذه الخطوات:

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

- تقديم المستندات المطلوبة، وهي:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد من 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.