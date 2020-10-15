مرشح يدعو لتأسيس "رابطة للمرشحين" لخدمة الدائرة.. وآخرون: التنفيذ صعب

دعا الحسيني سعيد، المرشح المستقل في انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات، إلى تأسيس رابطة تضم المرشحين للبرلمان، يكون هدفها خدمة الدائرة في غير أوقات الانتخابات، إلا أن مرشحين آخرين اعتبروا أن الفكرة صعبة التنفيذ على أرض الواقع، لأسباب من بينها رغبة كثير من المرشحين في أن يكون كل منهم "السوبر ستار" أو "النجم الوحيد".

وقال "سعيد" لـ"الوطن"، هناك 50 مرشحًا الآن في الدائرة، و3 فقط منهم هم من سينجحون، والحل للاستفادة من باقي المرشحين، هو تأسيس رابطة لهم على مستوى الدائرة، للاتفاق من خلالها على عمل مشترك لخدمة الأهالي، فضلًا عن إمكانية مساندتهم للمرشحين الناجحين، نظرًا لشعبية كل منهم في منطقته وقدرته على التأثير في أهلها.

سعيد: الرابطة ستخدم الناس في غير أوقات الانتخابات

وتابع: "أهمية هذه الرابطة ستكون في تأكيد فكرة الاستمرار في التواجد ومحاولة خدمة الدائرة في غير أوقات الانتخابات، وليس وقت الانتخابات فقط، كما يفعل بعض المرشحين الآن، مش إنك تعمل خدمات وقت الانتخابات بس، وتستغل احتياجات البني آدمين ونقط ضعف الناس واحتياجاتها المادية لدخول مجلس النواب".

وأشار "سعيد" إلى إمكانية الاتفاق بين المرشحين على تأسيس هذه الرابطة الآن، على أن يتم التنفيذ فعليًا بعد انتهاء الانتخابات، لافتًا إلى أنه يمكن لمن لم ينجح في البرلمان من أعضاء هذه الرابطة أن يعلنوا ترشحهم في انتخابات أخرى كالمحليات مثلًا.

في المقابل، قال المرشح بنفس الدائرة علي حسين القاضي، إنه وإن كانت "الفكرة نبيلة" إلا أنها "صعبة التطبيق" في الواقع، لافتًا إلى أنه حاول تطبيقها خلال وبعد تجاربه السابقة في الترشح للانتخابات البرلمانية، في أعوام 2010 و2011 و2015، إلا أنه لم يصل إلى نتيجة.

القاضي: مرشحون آخرون لن يتحمسوا لرغبة كل منهم أن يكون "النجم الوحيد"

وفسر "القاضي" سبب فشل تطبيق هذه الفكرة، قائلًا: "لأن كل مرشح ما كسبش بيبقى شايف إنه اتظلم، وبيجيلوا إحساس إنه مش هيعمل حاجة، وبعدين يرجع تاني تلاقيه اتحول في اتجاه تاني خالص في اهتماماته، يعني يكون مثلًا ضد المال السياسي، وبعدين تلاقيه في حزب بيعتمد على المال السياسي وبيوزع كراتين".

وأضاف القاضي: "بالنسبة لي شخصيًا لو ربنا قدّر لي النجاح سأشارك في تنفيذ هذه الفكرة، وسأستعين بالمرشحين الشباب كل في منطقته، لكن مرشحين آخرين لن يتحمسوا غالبًا لذلك، لأن كل واحد منهم عايز يبقى هو لوحده السوبر ستار وغيره ما يظهرش، وبيبقى طمعان في إنه يفوز في الدورة اللي بعدها أو اللي بعد بعدها".